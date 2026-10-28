Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

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29 Ekim'deki kutla

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü saat 09.45'te Antalya Valiliği Makamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programı ise saat 10.30'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında bayrak geçişi ve bayrakların selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Törende halk oyunları gösterileri ve şiir dinletilerinin yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajları okunacak.

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Fener alayı ve konser 30 Ekim'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Fener Alayı ve ardından saat 20.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Semicenk konseri gerçekleştirilecek.