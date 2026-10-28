Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        REKLAM

        29 Ekim'deki kutla

        Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü saat 09.45'te Antalya Valiliği Makamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak.

        Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programı ise saat 10.30'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında bayrak geçişi ve bayrakların selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

        Törende halk oyunları gösterileri ve şiir dinletilerinin yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajları okunacak.

        REKLAM

        Fener alayı ve konser 30 Ekim'de

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Fener Alayı ve ardından saat 20.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Semicenk konseri gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Hayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara için Antalya'da tören düzenlendi
        Hayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara için Antalya'da tören düzenlendi
        Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Göza...
        Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Göza...
        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su...
        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su...
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı