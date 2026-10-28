Antalya'da Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı düzenlenecek

İki gün sürecek organizasyonda yelkenliler, Antalya kıyılarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Antalya Yelken Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarış, Setur Antalya Marina'nın ev sahipliğinde, Setur Marina, LOV Hotels ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek.

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