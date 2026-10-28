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        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Serenity Alanya Belediyespor, Kosta Rika temsilcisi CY Limon'u 11-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Serenity Alanya Belediyespor, Kosta Rika temsilcisi CY Limon'u 11-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

        Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele ediyor.

        Şampiyonanın üçüncü gününde oynanan maçta Serenity Alanya Belediyespor'un golleri Felipe (2), Semih Türkmen, Bruno (3), Madsen (2), Barış Terzioğlu (2) ve Yasin Bağcı attı. Kosta Rika temsilcisinin gollerini ise Jose ve Mora kaydetti.

        Serenity Alanya Belediyespor, grup maçlarını ilk sırada bitirerek son 16 turuna çıktı.

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        Serenity Alanya Belediyespor Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Turnuvadaki ilk maçların zorluğuna dikkati çeken Müftüoğlu, rakipleri tam olarak tanımadıklarını ifade etti.

        Grup aşamasının ardından son 16 turuna kaldıklarını belirten Müftüoğlu, çekilecek kuranın ardından rakibin belli olacağını ve maç analizlerine başlayacaklarını dile getirdi.

        Plaj futbolunda her takımın diğerini yenebileceğini dile getiren Müftüoğlu, şunları kaydetti:

        "İyi bir takımımız var, üstüne koyarak giden bir takımımız var. İnşallah yarın da son 16 turunda kazanan takım biz oluruz ve çeyrek finale çıkarız. Önemli olan ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Burada biz ev sahibiyiz, buraya gelen bütün takımlara, bütün oyunculara teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız geçer. İnşallah yarın güzel bir maç olur ve kazanan biz oluruz."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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