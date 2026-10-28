Antalya'da yanan katamaran kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan katamaran kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan katamaran kullanılamaz hale geldi.
Bayındır Mahallesi, Limanağzı mevkisinde demirli bulunan katamaranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknedeki bir kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Yangında katamaran kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.