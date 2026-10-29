GÜNCELLEME - Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları ve evleri su bastı.

İlçenin Çevreli ve Üçağız mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışın şiddetini artırması nedeniyle derelerin taşması sonucu sel meydana geldi, mahallelerdeki ev, iş yeri ve seraları su bastı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde daha önce yaşadıkları sel felaketinin aynısının meydana geldiğini söyledi.

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Yaşanan olumsuzluktan dolayı herhangi bir yaralının olmadığını belirten Bağlı, "Bir mahsur kalma ihbarı bize geldi, itfaiyemiz, belediye, jandarmamız olay yerinde, bir olumsuzluk yok. Yolun taşkından dolayı kapanmasıyla verilen bir ihbar, herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Suların çekilmesini bekliyoruz." dedi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını vurguladı.

Selin olduğu yerlerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, "Yağış mevsim normallerinin üzerinde yağınca bu dereler suyu taşımıyor ve köye doğru geliyor. Geçenlerde biraz çalışma yaptık, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmaya başlamıştı ama köyün kökten çalışmaya ihtiyacı var. Bir küçük belediye bütçesiyle olacak değişiklikler değil, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'nin bize omuz verip köyü kurtarması lazım." diye konuştu.

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Sera ve evleri tekrar su bastığını vurgulayan Duran, arabalarında mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 kara yolu ulaşıma kapandı.

- Yetkililer incelemelere başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, ilgili kurumların temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla Çevreli, Üçağız, Kapaklı ve Yavu bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Bölgelerdeki incelemelerde, yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarının yol açtığı zararlar yerinde tespit edildi. Yaşanan sorunların giderilmesi ve benzer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

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Demre Belediye Başkanı Duran, belediye ekiplerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek ve günlük yaşamın normale dönmesini sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Duran, "Hemşehrilerimizin güvenliği, huzuru ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadan, ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde sorunlar giderilene kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sahada görev yapan belediye personeline ve ilgili kurumların ekiplerine teşekkür etti.