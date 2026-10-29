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        U16 Millî Takımı turnuvaya galibiyetle başladı

        U16 Millî Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında İsviçre'yi 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:10 Güncelleme:
        U16 Millî Takımı turnuvaya galibiyetle başladı

        U16 Millî Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında İsviçre'yi 3-2 yendi.

        Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 40. dakikada Yunus Emre Alkan, 78. dakikada Mustafa Turgut ve 80. dakikada Özgün Kuş attı. İsviçre ise 88. dakikada Mario Konetzka ve 90+1. dakikada Nolan Schmidt ile gol buldu. Yunus Emre Alkan, maçın oyuncusu seçildi.

        Turnuvanın diğer maçlarında Hollanda, İskoçya'yı 4-0, Danimarka ise Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz ile Ukrayna arasındaki maç 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında Ukrayna kazandı.

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        Millî takım, turnuvadaki ikinci maçında 31 Ekim Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak. Aynı gün İskoçya-Suudi Arabistan, Hollanda-Danimarka ve Portekiz-İsviçre maçları da oynanacak.

        - Oyuncularımızı geleceğe hazırlıyoruz

        U16 Millî Takımı Teknik Direktörü Çağlar Birinci, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini, ilerleyen dakikalarda ise toparlanarak galibiyete ulaştıklarını belirtti.

        Bu tür turnuvaların genç futbolcuların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Birinci, oyuncuların uluslararası maçlarda deneyim kazanması gerektiğini ifade etti.

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        Gelecek yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadroyu hazırladıklarını aktaran Birinci, öncelikli hedeflerinin yalnızca maç kazanmak değil, oyuncuların eksiklerini gidermelerini ve gelişmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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