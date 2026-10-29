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        Kumluca'da Zeybeklerden milli mücadele gösterisi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Zeybekleri-2" gösterisinde, efelerin Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Kumluca'da Zeybeklerden milli mücadele gösterisi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Zeybekleri-2" gösterisinde, efelerin Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları sahnelendi.

        Kumluca Belediyesi ve Avşar Kültür Sanat iş birliğinde, "Milli Mücadele'nin Gizli Kahramanları, Efeler" temasıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Zeybek oyunlarıyla efelerin cesaret, fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı gösteride, geleneksel Türk kültürü ile Cumhuriyet'in kuruluş ruhu bir araya getirildi.

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        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, zeybeğin yalnızca bir halk oyunu olmadığını, milletin vatanına, bayrağına ve Cumhuriyet'ine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

        Avcıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve katkı sunanlara teşekkür ederek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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