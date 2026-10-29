Benzin ile ocakta odun yakmak isterken evi yaktı Manavgat'ta Kargir köy evi yandı, sahibi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kâgir olarak adlandırılan köy evi yanarak kullanılamaz hale geldi. Ocak yakmak isterken yangına sebep olduğu iddia edilen ve vücudunda yanıklar oluşan Kerim Aydilek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışması yapan itfaiye ekiplerine Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verirken, evin çatısının ve iç kısımlarının büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

REKLAM

Benzinle odun yakmak isterken yangın çıktı

Yangının ev sahibi Kerim Aydilek'in evin ocaklık (şömine) kısmında benzin ile odun yakmaya çalıştığı sırada bir anda alev alması ve oda içerisindeki eşyalara sıçraması sonucunda çıktığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Kerim Aydilek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında evin bahçesinde zincirle bağlı olan yavru köpeğin korkuyla kulübesinin yanında bulunan ağaçların arasına girdiği ve uzun süre çıkamadığı görüldü. Küçük köpek, sahibinin gelmesinin ardından saklandığı yerden çıkarken, yangın korkusuyla ağaca çıkan horozun da yangın sönmesine rağmen ağaçtan inmediği gözlendi.

REKLAM

Muhtar itfaiye istasyonu istedi

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, "Mahallelimizin geniş yüzölçümü, orman alanlarının çok geniş olmasının yanında yeni AntalyaKonya yolunun da mahallemizden geçmesi, sık sık kazaların yaşanması artık mahallemizde itfaiye istasyonu kurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Mahallemize acilen itfaiye istasyonu kurulmalıdır" dedi.