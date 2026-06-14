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        Antalya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

        Antalya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Antalya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

        Antalya'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında, Konyaaltı Sahili'ndeki Olbia Meydanı'nda toplanan bisikletliler, "sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Yeşilay Bisiklet Turu'nu her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinlikle fiziksel aktivitenin önemine ve bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimin desteğiyle sürdürülebileceğine dikkat çekmek istediklerini belirten Özcan, "Bağımlılıkla mücadelede sporun büyük önemi var. Bisiklet özgürlüğü çağrıştıran bir spor. Tüm gençlerimizi bağımsızlığa, bisiklete ve spora davet ediyoruz." dedi.

        Özcan, etkinliğe destek verenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Antalya Yeşilay Spor Klubü Başkanı Mustafa Bedel de güzel bir ortamda etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Katılımcılardan Mehmet Aksu da Antalya'da güzel bir havada yaklaşık 6 kilometrelik bir bisiklet turunu yaptıklarını söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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