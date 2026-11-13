Antalya'da 19. Ulusal İnme ve Nörovasküler Hastalıklar Kongresi başladı

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 19. Ulusal İnme ve Nörovasküler Hastalıklar Kongresi, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongrede, 30'a yakın yabancı konuşmacı ve 550 katılımcı, birincil ve ikincil inmeden korunma, genç hastalara yaklaşım, gençlerde görülen inmelerin yeniden değerlendirilmesi, akut iskemik inmede yeni geliştirilen girişimsel yöntemler ile akut ve kronik venöz tıkanıklıklar gibi konuları ele alacak.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, AA muhabirine, Antalya'da gerçekleştirdikleri kongreye ilginin büyük olduğunu söyledi.

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Giray, kongreye yoğun katılım olduğunu belirterek, "Ülkemizde böyle bir alanda yeni gelişmeleri ve yeni tedavi yöntemlerini sunmayı planladık. Bu gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 30'a yakın stant, canlı online toplantılar ve yurt dışına anlık veri paylaşımı gerçekleştirerek kongreyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kongre, 15 Kasım Pazar günü sona erecek.