Ömer Tayyip Erdoğan ve Leyla Aliyeva'dan Cop31 Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı standına ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği'nde Kurucu Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan; Antalya COP31 kapsamında Yeşil Alan'da bulunan Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı ortak standını ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 kapsamında, Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Hub içerisinde yer alan Sıfır Atık Vakfı Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı ziyaret edildi. Ziyarette iki vakfın çalışmaları ve sürdürülebilirlik projeleri incelendi.

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Ortak standı gezen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve Genç Diplomasi Derneği'nde Kurucu Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, stantta yer alan sergi alanları, dijital kiosklar, LED ekranlar ve interaktif deneyim alanlarını inceledi. İki vakfın sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyaretin sonunda Leyla Aliyeva ile hatıra fotoğrafı çekilirken, ardından ziyaret sona erdi.