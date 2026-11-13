Leyla Aliyeva'dan sıfır atık standına ziyaret

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov, Antalya'da COP31 alanındaki Sıfır Atık Vakfı- Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti.

COP31 kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Yeşil Alan'da bulunan Sıfır Atık Vakfı-Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti. Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de yer aldı.

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Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Hub içerisinde yer alan ortak stantta, iki vakfın tarihçesi, kurumsal çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler tanıtılıyor. Karşılama bankosu, dijital kiosklar, LED ekranlar, sergi alanları ve interaktif deneyimlerin bulunduğu stantta, iki kurumun sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.