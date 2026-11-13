Antalya'da COP31 Alanı'nda düzenlenen "İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya" toplantısında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri, hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras, ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin, bu köprüyü birlikte büyütelim. Gelin, geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim diyorum" dedi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında etkinlikler ve toplantılar devam ediyor. Mavi Bölge'de yer alan Likya Salonu'nda COP31 Başkanlığı Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli başlığından biri olan İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya Üst Düzey Etkinliği düzenlendi. Programa, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ülke temsilcileri katıldı.

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"Liderlerin sesi, Antalya'dan dünyaya yayılan güçlü bir çağrıya dönüştü"

COP31 Başkanı Kurum, COP31 Zirvesi kapsamında 2 gün süren Liderler Zirvesi'nin COP31'e güçlü bir siyasi irade ve yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. Liderlerin "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" hedefi etrafında buluştuğunu kaydeden COP31 Başkanı Kurum, "Bu ortak hedef etrafında buluşan liderlerin sesi, Antalya'dan dünyaya yayılan güçlü bir çağrıya dönüştü. Farklı kıtalardan, farklı ekonomik yapılardan ve farklı önceliklerden gelen liderlerin Antalya'da ortak bir gelecek tasavvurunda buluşması, COP31'in siyasi gücünü daha da artırdı. Zirvede oluşan bu güçlü irade, müzakere masalarına cesaret, uygulama gündemimize ise yeni bir hareket alanı kazandırdı" dedi.

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"Bugün Antalya'da şekillenen tablo, hedefin karşılık bulduğunu gösteriyor"

Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenirken hedefleri açık biçimde ortaya koyduklarının altını çizen COP31 Başkanı Kurum, "Hedefimiz: İklim eylemini taahhütten uygulamaya, fikirden yatırıma, karardan sonuca taşımak. Bu başkanlığı devraldığımız ilk günden beri tarafları aynı masa etrafında buluşturmayı, farklı görüşler arasında ortak zemin kurmayı ve sonuç üretmeyi temel görevimiz olarak gördük. Bugün Antalya'da şekillenen bu tablo, hedefin karşılık bulduğunu gösteriyor. Eylem Gündemimiz, Liderler Zirvemiz ve birazdan yeni bir aşamaya taşıyacağımız BRIDGE (Köprü), aynı iradenin birbirini tamamlayan halkalarıdır. Ben bu iradeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"Çağımız beklemenin bedelini her geçen gün daha da arttığını gösteriyor"

COP31 Başkanı Kurum, iklim krizinin etkilerini 2025 yılında yayımlanan 2 ayrı raporla anlattı: "Çağımız bize, beklemenin bedelini her geçen gün daha da arttığını açık gösteriyor. Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin 2025 Küresel Değerlendirme Raporu, afetlerin zincirleme etkileri ve ekosistem kayıpları da hesaba katıldığında dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2,3 trilyon doları aştığını ortaya koyuyor. Aynı çalışma, dayanıklılığa yapılan her bir dolarlık yatırımın bazı durumlarda 15 dolar kaybı önleyebildiğini gösteriyor. Bu bulgu bize güçlü bir mesaj veriyor: Dayanıklılık, geleceği koruyan en akıllı yatırımlardan biridir. Gıda ve tarım cephesinde de benzer bir uyarı var. 2025 Dünya Toprak ve Su Kaynakları Raporu, insan kaynaklı arazi bozulmasının yüzde 60'tan fazlasının tarım alanlarında gerçekleştiğini; dünyadaki tatlı su çekimlerinin yüzde 70'ten fazlasının tarım için kullanıldığını ortaya koyuyor. Bunları neden söylüyorum? Çünkü toprak, su ve şehirler aynı hakikati söylüyor: Geleceğin refahı, bugünün doğru yatırımlarıyla kurulacak."

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"Yapılması gerekeni biliyoruz; mesele bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmak"

Tüm bu veriler ışığında iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm önerilerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, "Bütün bu veriler bize bir başka gerçeği daha gösteriyor: Ne yapılması gerektiğini biliyoruz; şimdi asıl mesele, bu bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmaktır. Bir çiftçi için bu, suya ve verimli toprağa erişimdir. Bir şehir için dirençli altyapıdır. Bir genç için yeni bir iş alanıdır. Bir ülke için ise daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kalkınma yoludur. COP31 Başkanlığımızın ‘Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' yaklaşımı bu anlayışın tezahürüdür. Diyalogla güven oluşturuyor, uzlaşıyla ortak iradeyi büyütüyor, aksiyonla bu iradeyi sahaya taşıyoruz" diye konuştu.

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İklim Uygulama Köprüsü'nün yeni ülkeleri belli oldu

COP31 Başkanlığı'nın, taahhütlerin hayata geçirilmesi için dünyaya sunduğu İklim Köprüsü'nün önemine değinen COP31 Başkanı Kurum, "Hep söylediğim bir şey var. COP31 Başkanı olarak başarımızın gerçek ölçüsünü, Antalya'da verdiğimiz sözlerin insanların hayatında bıraktığı izde görüyorum. İşte BRIDGE bu nedenle çok önemli. Bir ülkenin hedefini yatırım projesine, finansman ihtiyacını doğru kaynağa, kapasite ihtiyacını bilgi ve teknolojiye bağlayan güçlü bir uygulama hattı kuruyoruz. UNDP ile geliştirdiğimiz bu yapı, ülkelerin kendi kalkınma önceliklerinden hareket edecek ve uluslararası imkanları bu önceliklerle buluşturacak. New York'ta Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ile başlattığımız yolculuğa bugün Şili, Meksika, Barbados, Zambiya ve Lübnan katılıyor. Böylece Antalya'dan Asya'ya, Afrika'ya, Pasifik'e ve Latin Amerika'ya uzanan yeni bir uygulama ağı büyüyor" ifadelerini kullandı.

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"Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz"

COP31 Başkanı Kurum, bu yapının kalıcı olması için Yönlendirme Komitesini oluştuklarını belirterek, COP32 Başkanlığıyla birlikte sürekliliğini güçlendireceklerini söyledi. "Liderlik sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır" diyen COP31 Başkanı Kurum, şöyle devam etti: "Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına da yine maddi tutarlarla destek sağlayacağız. Biraz sonra UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır. Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri, hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz."

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"Liderler Zirvesi dünyanın ortak istikamet aradığını bir kez daha gösterdi"

Kurum, Antalya Liderler Zirvesi'nin hem Antalya hem de dünya için verdiği mesajı şu sözlerle dile getirdi: "Antalya Liderler Zirvesi bize dünyanın ortak bir istikamet aradığını bir kez daha gösterdi. Türkiye güven oluşturan, farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu istikametin şekillenmesine katkı sunuyor ve sunmaya devam edecek. İstiyoruz ki yıllar sonra COP31 hatırlandığında Antalya iklim diplomasisinin uygulama iradesini güçlendirdiği bir şehir olsun. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin bu köprüyü birlikte kuralım. Gelin geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim."