İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sanatçılarla COP31'de iklim ve çevre mesajı verdi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyuncular Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına ilişkin mesajlar verdi.

Bakan Göktaş, COP31 kapsamında Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret ederek oyuncular Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan ile bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Türkiye'nin yapması gereken çok şey olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinden en fazla kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

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"Doğal afetlerin en zayıf halkası olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında kadınlar ve çocuklar. Dolayısıyla bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye olarak COP'ta 'söylem değil artık eyleme geçme vakti' mesajını verdik. Bugün itibarıyla gerçekten dünyadaki bu eşitsizliğe, özellikle gıda erişimi noktasında yaşanan eşitsizliğe son vermek adına pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz. Çocuklarımız ve kadınlarımıza daha güvenli, daha iyi bir dünya bırakmak mümkün. Değişim biz Türkiye'den başlıyor diyoruz."

Türkiye'nin COP31'de önemli mesajlar verdiğini belirten Göktaş, doğal afetlerde Bakanlık olarak ilk andan itibaren sahada olduklarını ifade etti.

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- Sanatçılarımızın iklim krizine ilişkin mesajları çok kıymetli

Sanatçıların iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmadaki rolüne değinen Göktaş, oyuncuların özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Sanatçıların kamuoyu oluşturabildiğini aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Sanatçılarımız dünyada diziler noktasında çok önemli rol üstleniyor. Aynı zamanda toplum nezdinde, gençlerimiz tarafından rol model alınıyorlar ve kamuoyu oluşturabiliyorlar. İklim krizinin ne kadar önemli olduğunu, 100 yıl sonra değil aslında yarının, bugünün krizi olduğunun mesajını burada vermeleri gerçekten çok kıymetli. Bu farkındalığa öncülük ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Her şey, eğitim aile içinde başlar. Biz bu iyilik hareketinin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

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- Sanatçılardan günlük yaşamda çevre duyarlılığı çağrısı

Oyuncu Deniz Can Aktaş ise su israfının önlenmesi, geri dönüşümün desteklenmesi, çevrenin temiz tutulması ve ormanların korunması gibi bireysel adımların önemine işaret etti.

Çevreyi korumak için kendisinin de elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Aktaş, COP31'de farklı ülkelerden çok sayıda kişinin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade eden Aktaş, "Buradaki kalabalığı görünce fark ediyorum ki dünyadan birçok insan, millet ve devlet gerçekten ciddi adımlar atmaya başlıyor. Bu çok sevindirici. Hem kendim adına hem geleceğimiz adına hem de bugün adına. Türkiye olarak buna ev sahipliği yapıyor olmak, bu kadar insanı bir araya getirmek hem çok gurur verici hem de gelecek adına çok umut verici." diye konuştu.

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Konferansta ülkelerin geri dönüşüm alanındaki çalışmalarını da görme fırsatı bulduğunu anlatan Aktaş, "Herkesin buradan alacağı bir mesaj var. Özellikle bu eylemlerin somut adımlara dönüşmesini ve günlük hayatımıza sirayet etmesini çok isterim." dedi.

Oyuncu Sümeyye Aydoğan da çevrenin korunmasının günlük yaşamda gösterilecek duyarlılıkla başladığını vurgulayarak, "Herkes kendi kapısını, sokağının önünü temiz bir şekilde koruyabilse her şey daha güzel ve kolay olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.