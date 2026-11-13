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        OYAK şirketlerinden Erdemir'den COP31'de düşük karbonlu çelik ve finansman vurgusu

        Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında açıklamalarda bulunan OYAK şirketlerinden Erdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan, çelik sektöründe yeşil dönüşümün uluslararası rekabet açısından önemine dikkat çekerek, "Karbonsuzlaşma ya da düşük karbonlu çelik üretimi dediğimizde sadece bir teknoloji dönüşümünden bahsetmiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:02 Güncelleme:
        OYAK şirketlerinden Erdemir'den COP31'de düşük karbonlu çelik ve finansman vurgusu

        Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında açıklamalarda bulunan OYAK şirketlerinden Erdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan, çelik sektöründe yeşil dönüşümün uluslararası rekabet açısından önemine dikkat çekerek, "Karbonsuzlaşma ya da düşük karbonlu çelik üretimi dediğimizde sadece bir teknoloji dönüşümünden bahsetmiyoruz" dedi.

        Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Erdemir, sanayinin karbonsuzlaşma sürecini gündeme taşıdı. Konferansa katılan Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan, çelik üretiminin stratejik önemine, yeşil ve dijital dönüşümün rekabet gücüne etkisine ve sektörün finansman ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        "Çelik aynı zamanda bir ekonomik güç göstergesi"

        Çeliğin savunma sanayinden otomotive, inşaattan altyapıya ve beyaz eşyaya kadar birçok alanda kullanıldığını vurgulayan Doğan, "Burada sadece bir ürün veya üretim kabiliyetini değil ülkemizin stratejik bağımsızlığını da konuşuyoruz. Çelik aynı zamanda bir ekonomik güç göstergesi. Dolayısıyla baktığımızda ülkelerin ekonomik gelişmişlikleriyle çelik üretim kabiliyetleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yeşil ve dijital dönüşümün uluslararası rekabetteki önemine değinen Doğan, yeşil dönüşümün yalnızca çevreyle uyumlu üretimden ibaret olmadığını, teknolojik dönüşümle birlikte pazarlarda rekabet avantajı sağladığını belirtti. Düşük karbonlu çelik üretimine yönelik çözümlerin geliştirilmesinin sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracağına inandıklarını ifade eden Doğan, "Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm birlikte ikiz dönüşüm olarak ele alınıyor. Ve bunların el ele giden iki ayrı patika olarak görmüyoruz. Birbirinin tamamlayıcısı iki unsur olarak görüyoruz" dedi.

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        "Finansmana erişim çok önemli bir unsur haline geliyor"

        Çelik sektöründe karbonsuzlaşmanın yalnızca teknolojik dönüşümle sağlanamayacağının altını çizen Doğan, "Karbonsuzlaşma ya da düşük karbonlu çelik üretimi dediğimizde sadece bir teknoloji dönüşümünden bahsetmiyoruz. Bunun farklı bacakları olduğuna inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki finansman. Diğeri politikalar özellikle teşvik politikaları ya da düzenleyici politikalar. Üçüncüsü de pazarın özellikle düşük karbon çeşidi olan talebinin artması ve buradan bir ekonomik katma değerin oluşturulması. Bizim demirçelik sektörü üzerinde konuştuğumuzda sermaye yoğun bir sektörü konuşuyoruz. Dolayısıyla dönüşüm de kademeli olarak sermaye yoğun bir şekilde ele alınması gereken bir yolculuk. Bu nedenle özellikle uluslararası finansmana erişim, sürdürülebilir finansmana erişim, öngörülebilir finansmana erişim çok önemli bir unsur haline geliyor ve bu açıdan baktığımızda hem uluslararası finans kuruluşları hem kalkınma bankaları, bizim sektörel olarak finansmana erişimimiz açısından çok önemli roller üstlenmesini beklediğimiz yapılar" sözlerini sarf etti.

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        COP31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesinin önemine değinen Doğan, konferansın diyalog, uzlaşı ve eylem açısından kazanımlar ve fırsatlar sağlayacağını düşündüklerini belirterek, "Biz de bu minvalde Erdemir olarak COP31'de farklı paydaşlarla bir araya gelmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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