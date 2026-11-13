Bakan Göktaş'tan adil geçiş için üç önemli adım önerisi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğiyle mücadelede sosyal koruma ve bakım hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, “Adil geçişin sosyal boyutunu güçlendirmek için uluslararası düzeyde üç önemli adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Sosyal korumanın ulusal iklim planlarına ve uyum stratejilerine dahil edilmesi, bakım hizmetlerinin iklim finansmanı kapsamında değerlendirilmesi, adil geçişin sosyal etkilerinin hane düzeyinde izlenmesi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen 'Adil Geçiş için Sosyal Koruma, Bakım Hizmetleri ve Kadınların Güçlenmesi' paneline katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, iklim değişikliğiyle mücadelede sosyal koruma ve bakım hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

REKLAM

COP30'da adil geçiş mekanizmasının kurulduğunu belirten Bakan Göktaş, “BelEm Kadın-Erkek Eşitliği Eylem Planı da sosyal korumayı ve bakım hizmetlerini iklim politikalarının bir parçası olarak tanımladı. Bu, doğru ve yerinde bir genişlemedir. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri iş yerleriyle sınırlı kalmıyor. Hanelerin gelirine, sağlığına ve bakım ihtiyacına doğrudan yansıyor. Aşırı sıcaklar, seller ve kuraklık gibi iklim kaynaklı riskler; kadınları, çocukları, yaşlı ve engelli bireyleri çok daha derinden etkiliyor. Savaşlar ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan zorunlu göçler de ailelerin yaşam koşullarını zorlaştırıyor, sosyal koruma ihtiyacını artırıyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

'SOSYAL KORUMA SİSTEMİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASINI BAKIM HİZMETLERİMİZ OLUŞTURUYOR'

Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını anayasal bir ilke olarak benimsediğini ifade eden Bakan Göktaş, “Türkiye, sosyal devlet anlayışını anayasal bir ilke olarak benimseyen ve bunu köklü bir dayanışma geleneğiyle birleştiren bir ülkedir. Bu yapının merkezinde ise aile yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus On Yılı olarak ilan etmesi de bu yaklaşımın bir ifadesidir. Sosyal koruma hizmetlerimizi istihdam ve ekonomik güçlenme politikalarımızla destekliyoruz. Sosyal koruma sistemimizin önemli bir parçasını da bakım hizmetlerimiz oluşturuyor. Bakım hizmetlerimizi, aile ve toplum temelli modeller üzerine kuruyoruz" diye konuştu.

REKLAM

'YEŞİL DÖNÜŞÜMDE KADINLARIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ'

Yeşil dönüşüm sürecinde kadınların ekonomik hayata katılımının önemine değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Adil geçiş, aynı zamanda yeşil ekonominin fırsatlarına herkesin eşit biçimde erişebilmesi demektir. Bu noktada kadınların ekonomik hayata katılımı büyük önem taşıyor. Çünkü yeşil dönüşüm, yeni istihdam alanları ve girişimcilik fırsatları oluştururken kadınların bu süreçte güçlü biçimde yer almasını gerektiriyor. Türkiye olarak kadınların bilgiye, teknolojiye, finansmana ve istihdam fırsatlarına erişimini güçlendiren politikalar yürütüyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda çevre ve iklim değişikliğini ilk kez ana hedeflerden biri olarak belirledik. Yenilenebilir enerji, temiz teknoloji ve dijital ekonomi gibi geleceğin sektörlerinde kadınların istihdamını destekliyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana, dijital pazarlara ve sürdürülebilir üretim imkanlarına erişimini kolaylaştırıyoruz."

REKLAM

'ADİL GEÇİŞİN SOSYAL BOYUTUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ ADIM'

Bakan Göktaş, adil geçişin sosyal boyutunun güçlendirilmesi için uluslararası düzeyde atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

“Türkiye olarak, adil geçişin sosyal boyutunu güçlendirmek için uluslararası düzeyde üç önemli adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Birincisi, sosyal korumanın ulusal iklim planlarına ve uyum stratejilerine dahil edilmesi. İklim değişikliğine karşı geliştirilen politikaların, hanelerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını da gözetmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi, bakım hizmetlerinin iklim finansmanı kapsamında değerlendirilmesi. Kreşlerin, gündüzlü bakım merkezlerinin ve evde bakım hizmetlerinin, iklim risklerine karşı dayanıklı hale getirilmesini önemli görüyoruz. Üçüncüsü, adil geçişin sosyal etkilerinin hane düzeyinde izlenmesi. Gelir güvencesinin, çocukların eğitime erişiminin, yaşlı ve engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarının adil geçişin temel göstergeleri arasında yer almasını öneriyoruz."