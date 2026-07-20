Antalya'da "2. Geleneksel Varsak Yaylası Vişne Şenliği" düzenlendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Varsak Yaylası'nda 2. Geleneksel Varsak Yaylası Vişne Şenliği gerçekleştirildi.





Kepez Belediyesi tarafından, Varsak bölgesinde yaşayan 11 mahalle sakininin yaz aylarında göç ettiği Korkuteli ilçesindeki Varsak Yaylası'nda düzenlenen şenlik, vatandaşları bir araya getirdi.



Gün boyu süren etkinlikte geleneksel kültür, spor, müzik ve eğlence bir arada yaşandı. Mimar Sinan Akademi Halk Dansları Topluluğu'nun farklı yörelere ait gösterileri ilgiyle izlendi.



Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında çeşitli aktiviteler düzenlenirken, belediye tarafından vatandaşlara keşkek, aşure ve pişi ikram edildi. Bilim Tırı, Mini Rota Mobil Kreş ve Kütüphane, Sağlık Tırı ile Göz Tarama Aracı da şenlik alanında hizmet verdi.



Akşam bölümünde ise sanatçılar Nurcan Altınok ve Mehmet Koparan sahne aldı. Vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği eserlere eşlik ederek eğlendi.



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şenlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi, etkinliklere katıldı ve keşkek ikramında bulundu.



Kocagöz, burada yaptığı konuşmada şenliğin birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırdığını belirterek, "Varsak'ın güzel kültürünü burada yaşatıyoruz. Böylesine yoğun bir katılım görmek, doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesidir." dedi.



Şenlik öncesinde belediye ekiplerinin Varsak Yaylası'nda çalışma yürüttüğünü aktaran Kocagöz, 10 sokakta 5 kilometrelik stabilize yol çalışması yapıldığını, piknik alanları, cami, yol ve park alanlarında bakım gerçekleştirildiğini söyledi.



Kocagöz, 105 projeyle yola çıktıklarını ve bunların yarısından fazlasını tamamladıklarını kaydetti.

