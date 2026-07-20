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        KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da törenle kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:02 Güncelleme:
        KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da törenle kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi.


        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Tahsin Aksu ve Halil Avşar ile KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'un yanı sıra kaymakamlar, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, törendeki konuşmasında, Kıbrıs halkının barış ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü, Antalya'da kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.


        Konsolos Erkmen, "20 Temmuz 1974, yalnızca bir askeri harekatın tarihi değildir. O gün, Kıbrıs Türk halkı için özgürlüğün, güvenliğin ve geleceğe umutla bakabilmenin yeniden tesis edildiği gündür." dedi.


        Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getiren tarihi bir adım olduğunu belirten Erkmen, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklarından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.


        Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkmen, Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir güven kaynağı olduğunu kaydetti.


        Erkmen, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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