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        Antikacılığa duyduğu ilgiyle nümismat oldu

        RABİA SAPMAZ - Antalya'da lise yıllarında antikacılığa duyduğu ilgiyle para koleksiyonculuğuna başlayan İnanç Kocakaya, 15 yılda Osmanlı döneminden bugüne uzanan yaklaşık 1200 parçalık madeni para, banknot ve jeton arşivi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Antikacılığa duyduğu ilgiyle nümismat oldu

        RABİA SAPMAZ - Antalya'da lise yıllarında antikacılığa duyduğu ilgiyle para koleksiyonculuğuna başlayan İnanç Kocakaya, 15 yılda Osmanlı döneminden bugüne uzanan yaklaşık 1200 parçalık madeni para, banknot ve jeton arşivi oluşturdu.

        Döşemealtı ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Kocakaya'nın koleksiyon merakı, lise yıllarında gezdiği antikacılardan satın aldığı eski madeni para ve banknotların hikayelerini araştırmasıyla zamanla koleksiyonculuğa dönüştü.

        Farklı dönemlere ait 1200 parçalık koleksiyonda, Cumhuriyet dönemi banknotlarının yanı sıra Osmanlı dönemine ait bronz, nikel, gümüş ve bakır paralar bulunuyor.

        Arşivinde 1934 yılında tedavüle çıkarılan büyük, orta ve küçük boy madeni paraları da muhafaza eden Kocakaya, eksik parçalarını internetteki mecralardan ve diğer nümismatlardan (eski madeni paraları, kağıt paraları ve madalyonları inceleyen, sınıflandıran ve bunların tarihini araştıran uzman veya koleksiyoncu) temin ederek tamamlıyor.

        - En değerli parçası 1938 yılı basımı "Barbun"

        Kocakaya, AA muhabirine, nümismatlığa 2011 yılında satın aldığı ilk eski para ve banknotlarla başladığını söyledi.

        Koleksiyonundaki her parçanın ayrı bir dönem hikayesi taşıdığını aktaran Kocakaya, "Arşivde, Osmanlı Devleti'nin gümüş, bakır, nikel, bronz paraları ve 9. emisyona kadar uzanan paralar var, kağıt paralar da mevcut. Koleksiyonum, geniş yelpazeye hitap ettiği için her kitleden görmek isteyen oluyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz, o yüzden elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya ve arşivimizdeki bu tarihi bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        En değerli parçaları arasında İngiltere'de basılan 1938 tarihli "Barbun" banknotunun bulunduğunu dile getiren Kocakaya, bu tür parçaların koleksiyon piyasasında çok yüksek değer gördüğünü ifade etti.

        - Koleksiyonda Osmanlı dönemine ait jetonlar da yer alıyor

        Kocakaya, birikimleri arasında Osmanlı döneminde kullanılan köprü geçiş jetonları, işçilere verilen yevmiye jetonları ile Abdülmecit dönemine ait pul paraların da yer aldığını belirterek, bunların dönemin sosyal ve ekonomik yapısına ışık tuttuğunu anlattı.

        Koleksiyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Kocakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Elde etmek istediğim bazı 1. emisyon para grupları var. Bu paralar, Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli para grupları arasında yer alıyor. Arap alfabesiyle basılmış olan bu nadir para grupları oldukça yüksek maliyetli. Henüz onları arşivime dahil edemedim ama en kısa zamanda uygun örneklerini bulup koleksiyona kazandırmak istiyorum."

        Kocakaya, parçaların fiziki değerini ve formunu koruyabilmesi için nemsiz ortamlarda, asitsiz koruyucu föylerde ve özel klasörlerde saklandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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