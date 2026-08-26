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        Antalya'da 3 avukattan Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemleri hakkında suç duyurusu

        Antalya'da 3 avukat, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemleri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Antalya'da 3 avukattan Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemleri hakkında suç duyurusu

        Antalya'da 3 avukat, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemleri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Avukat Hasan Nizam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ağustos 2026'da Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 8. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'ın, Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti'nin müdahalesi sonrası yerde kaldığını söyledi.

        Pozisyonun ceza hukuku kapsamında suç oluşturup oluşturmadığının araştırılmasını istediklerini belirten Nizam, VAR hakeminin pozisyonu görmesine rağmen karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'yi neden uyarmadığının ve hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

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        Avukat Abdullah İlkkahraman da karşılaşmanın 8. dakikasındaki pozisyonda hakemlerin verdiği kararın, çok sayıda spor yorumcusu ve kamuoyu tarafından hatalı bulunduğunu savundu.

        VAR hakeminin pozisyonu görmesine rağmen orta hakemi uyarmamasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne süren İlkkahraman, şöyle konuştu:

        "Bir vatandaş olarak bu durumun soruşturulması, eğer ilgililer hakkında kasıtlı ya da ihmali bir durum, suç oluşturan bir durum varsa bununla ilgili soruşturma yapılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konunun araştırılıp kamuoyunun bilgilendirileceğini düşünüyoruz. Yardımcı hakemin veya orta hakemin pozisyonu görmeme durumu söz konusu olabilir. VAR hakeminin çok açık şekilde tokat niteliğindeki hareketi ve futbolda bunun yaptırımı olan bu pozisyonu görmemesi mümkün değil."

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        İlkkahraman, hakemlerin maç sırasında görevlerini yürütürken kamu görevlisi niteliğinde olduklarını düşündüklerini kaydetti.

        Avukat Sude Budak ise amaçlarının herhangi bir tepki göstermek ya da kişileri hedef almak olmadığını vurguladı.

        Hakemlerin TCK'nin 257. maddesi kapsamında kamu görevini ihlal edip etmediklerinin araştırılmasını istediklerini belirten Budak, suç duyurusunun bu kapsamda yapıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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