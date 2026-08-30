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        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Uluğ, sevilen parçaları seslendirdi.

        Yaklaşık iki saat sahnede kalan Uluğ'un seslendirdiği eserlere dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

        Konserde dinleyiciler ellerinde bayraklarla bol bol fotoğraf çekti.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Uluğ'a çiçek takdim etti.

        Özdemir, buradaki konuşmasında, bundan 104 yıl önce "Her şey bitti" denildiği bir anda ayağa kalkıp adını tarihe altın harflerle yazdıran büyük Türk milletinin zafer gününü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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        Birilerinin Anadolu'nun kaderini çoktan çizdiğini sandığını vurgulayan Özdemir, "Birileri aziz milletimize yaşayacağı toprağı, taşıyacağı bayrağı, hatta kuracağı geleceği tayin etmeye kalkıyordu. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı, Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve sarsılmaz iradesi! 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yükselen o irade, Anadolu'nun bağrında büyüdü, Kocatepe'de taarruza ve Dumlupınar’da destansı bir zafere dönüştü." diye konuştu.

        Özdemir, bu bayramı yaşatan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz'un bütün kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri sonsuz minnet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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