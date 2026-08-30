Antalya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Rafting Yarışı düzenlendi

Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı yarışta, sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tornado Rafting işbirliğinde Köprülü Kanyon'da yapılan yarışa, 5 botta 60 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.