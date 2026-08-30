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        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Rafting Yarışı düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında rafting yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Rafting Yarışı düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında rafting yarışı düzenlendi.

        Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tornado Rafting işbirliğinde Köprülü Kanyon'da yapılan yarışa, 5 botta 60 sporcu katıldı.

        Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı yarışta, sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

        Yarış sonrası dereceye giren takımlara kupaları verildi.

        Etkinlik, sporcuların Türk bayraklarıyla Köprüçay'da oluşturduğu zafer konvoyu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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