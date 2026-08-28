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        Antalya'da 4 ayrı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde 4 ayrı mahallede otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Antalya'da 4 ayrı mahallede çıkan otluk yangınları söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde 4 ayrı mahallede otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde kamyonetin yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla kopan tellerden sıçrayan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

        Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında, yol kenarındaki zeytin ağaçları da zarar gördü.

        Kozan Mahallesi'ndeki otluk alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangından meyve ağaçları da etkilendi.

        Üründü Mahallesi'ndeki sazlık alanda başlayan ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, bir bahçedeki meyve ağaçları da zarar gördü.

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        Kürüş Mahallesi'nde ise yol kenarındaki otlardan tarım arazisine sıçrayan yangında, römork üzerindeki saman balyaları alev aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çevredeki ağaçlar, traktör römorku, saman balyaları ve hayvan ağılı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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