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        Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi 28 üniteyle hizmet verecek

        Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan hasta ihtiyacına daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amacıyla genişletilerek ünite sayısı 13'ten 28'e çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi 28 üniteyle hizmet verecek

        Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan hasta ihtiyacına daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amacıyla genişletilerek ünite sayısı 13'ten 28'e çıkarıldı.

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezin yeni kapasitesiyle hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, törende yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

        Sağlık altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

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        "Diyaliz tedavisi, düzenli ve kesintisiz takip gerektiren önemli bir süreçtir. Ünite sayısının 13'ten 28'e çıkarılmasıyla daha fazla hastamıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Yenilenen merkezimizin hastalarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan da yapılan düzenlemenin diyaliz hizmetlerinin kapasitesini ve niteliğini artıracağını ifade etti.

        Çalışma kapsamında daha önce ek binada hizmet veren hastalar ile personel, tıbbi cihaz ve ekipmanlar ana hizmet binasına taşındı.

        Diyaliz Merkezi, 28 ünitesiyle ana hizmet binasında hasta kabulüne devam ederken, hastaların ulaşımları nakil araçları ve diyaliz servisleriyle sağlanıyor.

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        Yeni düzenlemeyle aynı anda daha fazla hastaya tedavi imkanı sunulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve ihtiyaç halinde hastalara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

        Törene hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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