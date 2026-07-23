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        Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi, 12 ayrı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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