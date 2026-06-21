Antalya'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Gebizli Mahallesi 1122. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, daireyi saran alevler alt ve üst katlardaki diğer evlerin balkonlarına da sıçradı.
Bina içerisini saran dumanlar nedeniyle üst kattaki dairede mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.