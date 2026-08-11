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        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1787 şüpheliden 211'i tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince asayiş olaylarında son bir haftada yakalanan 1787 şüpheliden 211'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1787 şüpheliden 211'i tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince asayiş olaylarında son bir haftada yakalanan 1787 şüpheliden 211'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçlarının şüphelilerin yakalanması için son bir haftada uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda 195 bin 735 kişi denetlendi, 428'i aranan kişi olmak üzere 1787 şüpheli yakalandı, bunlardan 211'i tutuklandı. 411 geçici konaklama yeri ile 57 kiralık araç firması kontrol edildi.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 4 olayda 18 kişiye işlem yapıldı, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 236 kişiye idari para cezası uygulandı.

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        Yapılan aramalarda, 31 silah, 256 fişek, tüfek kartuşu ile 10 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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