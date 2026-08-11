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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri üretenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 gram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron, 18 doldurma aparatı ve elektrikli doldurma makinası ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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