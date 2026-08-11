Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 gram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron, 18 doldurma aparatı ve elektrikli doldurma makinası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri üretenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.