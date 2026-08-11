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        Antalya'da özel gereksinimli bireylerin gelişimi atölyelerle destekleniyor

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hayata geçirilen "Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlu Bireyler Tematik Parkı" bünyesindeki atölyelerle, özel gereksinimli bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerine destek olunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Antalya'da özel gereksinimli bireylerin gelişimi atölyelerle destekleniyor

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hayata geçirilen "Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlu Bireyler Tematik Parkı" bünyesindeki atölyelerle, özel gereksinimli bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerine destek olunuyor.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sütçüler ve Gazi mahallelerini kapsayan bölgede hizmet veren merkezde, yaklaşık 200 özel gereksinimli bireye eğitim ve gelişim desteği sunuluyor.

        Randevu sistemiyle hizmet veren tematik parkta, kauçuk zeminli oyun ve etkinlik alanları, tırmanma ve zıplama üniteleri, müzik etkinlik alanları, eğitim ve terapi bölümleri, yürüyüş parkuru, mini piknik alanları ile yarı açık dinlenme alanları bulunuyor.

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        Güzel Sanatlar Atölyesi'nde taş boyama, ebru sanatı, resim, tasarım, çizim ve farklı boya tekniklerine yönelik, Duyu Bütünleme ve Ergoterapi Atölyesi'nde ise öfke kontrolü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, problem davranışlar ve duyusal hassasiyetler üzerine bireysel çalışmalar yürütülüyor.

        Oyun Terapi Atölyesi'nde bloklar ve eğitsel materyallerle gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların dil gelişimi ile ince ve kaba motor becerilerinin desteklenmesi, hayal güçlerinin ve akran iletişimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Müzik, Ritim ve Drama Atölyesi'nde ise dans, ritim ve drama etkinlikleriyle çocukların el-göz ve el-ayak koordinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

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        Merkezdeki Hayal Odası ise özel bireylerin kendilerini sakinleştirebildikleri ve dinlenebildikleri özel bir regülasyon alanı olarak kullanılıyor.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların yeteneğini keşfetmesi, kendini özgürce ifade edebilmesi ve hayata daha güçlü hazırlanabilmesinin önem taşıdığını belirtti.

        Çocukların geleceğe dair umudu olduğunu ifade eden Kocagöz, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında daha fazla yer alması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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