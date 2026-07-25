Antalya'da atölyede üzerine mermer blok düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde üzerine mermer blok düşen kişi yaşamını yitirdi. Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir şirkete ait mermer atölyesinde meydana gelen olayda, Hasibe Özdemir'in (31) üzerine mermer blok düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasibe Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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