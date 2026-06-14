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        Antalya'da av sırasında kazara vurulan kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Antalya'da av sırasında kazara vurulan kişi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Beşkonak Karahanlı Mahallesi'nde çiftçi Abdullah T. (47), ekin tarlalarına zarar veren yaban domuzlarını uzaklaştırmak ve avlamak amacıyla bacanağı R.T. ve yeğeni F.T. ile araziye çıktı.

        Tarlanın yanındaki çalılıklardan sesler gelmesi üzerine R.T. ve F.T, sesin domuzdan geldiğini düşünerek tüfekle ateş açtı. Çalılık alanı kontrol eden R.T. ve F.T, akrabaları Abdullah T'yi yerde gördü.

        ​İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Abdullah T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        F.T. ve R.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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