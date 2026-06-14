Antalya'da av sırasında kazara vurulan kişi öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.
Beşkonak Karahanlı Mahallesi'nde çiftçi Abdullah T. (47), ekin tarlalarına zarar veren yaban domuzlarını uzaklaştırmak ve avlamak amacıyla bacanağı R.T. ve yeğeni F.T. ile araziye çıktı.
Tarlanın yanındaki çalılıklardan sesler gelmesi üzerine R.T. ve F.T, sesin domuzdan geldiğini düşünerek tüfekle ateş açtı. Çalılık alanı kontrol eden R.T. ve F.T, akrabaları Abdullah T'yi yerde gördü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Abdullah T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
F.T. ve R.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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