Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Antalya Caddesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İpek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yaklaşık 40 metre savrularak yakındaki bir iş yerinin konaklama amacıyla kullandığı konteynere girdi. Kaza sırasında konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İpek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.