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        Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. hayatını kaybetti.

        Sürücüsü olduğu servis minibüsüyle Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi farketmeyerek çarptı.

        Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

        Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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