Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. hayatını kaybetti.
Sürücüsü olduğu servis minibüsüyle Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi farketmeyerek çarptı.
Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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