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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 hastaya umut olacak

        Antalya'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 hastaya umut olacak

        Antalya'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları bağışlandı.

        Kentte, 3 Ağustos'ta motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Baran Duman, Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Duman'ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ekibinin görüşmesinin ardından gencin ailesi, organ bağışı kararı aldı. Duman'ın bağışlanan karaciğeri, 2 böbreği, kalbi, pankreası ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 7 hastaya umut olacak.

        Farklı hastanelerin Organ Nakli Merkezlerinden gelen ekip, nakil bekleyen hastalara nakletmek üzere organları özel kaplarda merkezlerine götürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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