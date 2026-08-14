Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 hastaya umut olacak

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ekibinin görüşmesinin ardından gencin ailesi, organ bağışı kararı aldı. Duman'ın bağışlanan karaciğeri, 2 böbreği, kalbi, pankreası ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 7 hastaya umut olacak.

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