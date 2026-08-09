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        Antalya'da bir bayiden beyaz eşyalarını alamadıklarını iddia eden müşteriler şikayetçi oldu

        Antalya'da parasını ödedikleri beyaz eşyaları teslim alamadıklarını iddia eden kişiler, bayi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Antalya'da bir bayiden beyaz eşyalarını alamadıklarını iddia eden müşteriler şikayetçi oldu

        Antalya'da parasını ödedikleri beyaz eşyaları teslim alamadıklarını iddia eden kişiler, bayi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Şikayetçilerden emekli astsubay Ozan Esen, gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce 140 bin lira değerindeki beyaz eşyaları satın aldığını söyledi.

        Taksitlerini önceden yatırıp, ürünleri sonra almak üzere anlaşma yaptıklarını belirten Esen, "Bize ürünlerin depoda bekletileceği söylendi. Yaklaşık 2 ay önce beyaz eşyalarımı almak istediğimde bayinin iflas ettiğini öğrendik. Muhatap bulamıyoruz. Ürünlerin güncel değeri 220-230 bin lira arasında." dedi.

        Tunahan Savran da 138 bin lira ödediğini ifade ederek, "Evlilik öncesinde ödemelerimi tamamlamak istedim. Daha sonra ürünleri almak için bayiye gittim ancak bayinin kapandığını öğrendim." diye konuştu.

        Avukat Sena Çokçevik ise kendisine ulaşan 7 kişi için hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Çokçevik, "İlgili firma yetkilileri hakkında şikayetçi olduk. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        Yaklaşık 20 kişinin mağdur edildiğini anlatan Çokçevik, söz konusu bayiye 7 müvekkilinin toplam 1 milyon 102 bin 700 lira ödeme yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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