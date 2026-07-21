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        Antalya'da bir haftada 4 bin 680 motosiklet denetlendi, 410 sürücüye ceza yazıldı

        Antalya'da jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 680 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 410 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Antalya'da bir haftada 4 bin 680 motosiklet denetlendi, 410 sürücüye ceza yazıldı

        Antalya'da jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 680 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 410 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il merkezi ile ilçelerde yoğunlaştırılmış motosiklet trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Son bir haftada yapılan uygulamalarda 4 bin 680 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi.

        Denetimlerde, 61 sürücüye sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan, 227 sürücüye kask takmamaktan, 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye ise abartı egzoz kullanmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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