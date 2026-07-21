Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 40 derecelik sıcakta olgunlaşan bal kabaklarının hasadı başladı

        Antalya'da 40 derecelik sıcakta olgunlaşan bal kabaklarının hasadı başladı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde, yaz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı dönemde olgunlaşan bal kabakları hasat ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Antalya'da 40 derecelik sıcakta olgunlaşan bal kabaklarının hasadı başladı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde, yaz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı dönemde olgunlaşan bal kabakları hasat ediliyor.

        Turizmle öne çıkan ilçede, yaz aylarında açık alanda tarımsal üretim de sürüyor. Macun Mahallesi'nde üretici Osman Cirit, mart ayında 5 dekarlık alana ektiği bal kabaklarını hasat etmeye başladı.

        Yüksek sıcaklıkta iç olgunluğunu tamamlayan kabaklar, 10 ila 50 kilogram arasında ağırlığa ulaşıyor. Ürünler, başta restoran ve otellerde hazırlanan kabak tatlısı olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmek üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

        Üretici Osman Cirit, AA muhabirine, üretimde ata tohumlarını kullandıklarını söyledi.

        Tohumlarını kendilerinin ürettiğini belirten Cirit, "Atalarımızdan gelen bu lezzeti yaşatmaya çalışıyoruz. Mart ayında ekim yapıyoruz. Kabaklarımız 10 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Erken hasatta istenilen iç kalite oluşmuyor. Bu nedenle tam olgunlaşmasını bekliyoruz. Uygun koşullarda saklanan kabaklar 12 aya kadar dayanabiliyor." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur da yaz döneminde örtü altı üretimin azalmasına rağmen açık alandaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti.

        Bal kabağı üretiminin ilçedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunduğunu belirten Boğatemur, dekardan 3 ila 5 ton verim alındığını, bazı kabakların ise 40 kilogramın üzerine çıktığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu

        Benzer Haberler

        Antalya'da 5 katlı binanın terasındaki yangında can pazarı Alevlerden kaçma...
        Antalya'da 5 katlı binanın terasındaki yangında can pazarı Alevlerden kaçma...
        Aspendos'un yaklaşık 2 bin yıllık ana caddesi yeniden hayat buldu
        Aspendos'un yaklaşık 2 bin yıllık ana caddesi yeniden hayat buldu
        Yangında teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler
        Yangında teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler
        Antalya'da 7 yıldır kayıp eşini öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştı...
        Antalya'da 7 yıldır kayıp eşini öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştı...
        Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı milli takıma taşıdı
        Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı milli takıma taşıdı
        Otomobil motosiklete çarptı, otomobildeki yolcu yaralıyı bırakıp gazeteciyl...
        Otomobil motosiklete çarptı, otomobildeki yolcu yaralıyı bırakıp gazeteciyl...