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        Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldüren sanık, müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldüren sanık, müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nida Nazlıer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref Elhussein (28) ve taraf avukatları katıldı.

        Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Kendimi savundum. Çok çok pişmanım. Türk adaletinden merhamet istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Nefsime uydum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Elhussein'e "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "hırsızlık" suçundan da 7 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Nida Nazlıer, Zerdalilik Mahallesi'ndeki evinin banyosunda 31 Temmuz 2025'te ölü bulunmuştu. Nazlıer'in boynunun cam parçasıyla kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili tutuklanan Suriye uyruklu Aref Elhussein hakkında "kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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