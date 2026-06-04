Antalya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

Antalya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle kutlandı.



Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda Dokumapark'ta "Birlikte Güçlüyüz, Hep Birlikte Daha İyiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kurum personeli ve aileler bir araya geldi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Ceza İnfaz Kurumu personeline teşekkürlerini iletti.



Emekli personele de bu süreci güzel geçirmeleri dileğinde bulunan Kocaman, "Yargı camiası 100 bini aşkın personeliyle büyük ve renkli bir aile. Zaman zaman bu gibi etkinliklerle bir araya geliyoruz. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nüz kutlu olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.



Etkinlik kapsamında, konser, animasyon ve akrobasi gösterileri sunuldu. Personel ve aileleri, Moğol dans grubunun renkli gösterisini ilgiyle izledi.







