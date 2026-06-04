Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Antalya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Antalya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Antalya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle kutlandı.

        Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda Dokumapark'ta "Birlikte Güçlüyüz, Hep Birlikte Daha İyiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kurum personeli ve aileler bir araya geldi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Ceza İnfaz Kurumu personeline teşekkürlerini iletti.

        Emekli personele de bu süreci güzel geçirmeleri dileğinde bulunan Kocaman, "Yargı camiası 100 bini aşkın personeliyle büyük ve renkli bir aile. Zaman zaman bu gibi etkinliklerle bir araya geliyoruz. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nüz kutlu olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

        Etkinlik kapsamında, konser, animasyon ve akrobasi gösterileri sunuldu. Personel ve aileleri, Moğol dans grubunun renkli gösterisini ilgiyle izledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama
        ALTSO Başkanı Erdem: "İkamet kısıtlamalarının kaldırılması Alanya ekonomisi...
        ALTSO Başkanı Erdem: "İkamet kısıtlamalarının kaldırılması Alanya ekonomisi...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de başlayaca...
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de başlayaca...
        Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar Vali Şahin, izmarit toplan...
        Dünyaca ünlü sahilde binlerce izmarit topladılar Vali Şahin, izmarit toplan...
        Bıçaklanarak öldürülen Tahsin'in annesi: Oğlum çok gençti, başka analar yan...
        Bıçaklanarak öldürülen Tahsin'in annesi: Oğlum çok gençti, başka analar yan...