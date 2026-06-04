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        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de başlayacak

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24- 31 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
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        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim'de başlayacak

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24- 31 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek festival öncesinde gerçekleştirilen toplantının ardından hazırlıklara başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl da sinema sektörü ve sinemaseverler açısından en iyi şekilde geçmesi için hazırlık içerisinde olduklarını belirtti.

        Özdemir, sinemanın ve yaratıcılığın buluştuğu geleneği yeniden Antalya'da yaşatacaklarını ifade etti.

        Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz da daha derin azim ve kararlılıkla festivalin yeni edisyonu için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

        Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları kaydetti:


        "Uluslararası görünürlüğü, ülke sinema kültürümüzün dünyaya tanıtımı ve yabancı sinema profesyonelleriyle buluşma imkanlarını mümkün kılan Türkiye'nin gözbebeği Altın Portakal Film Festivali, bu kez her zamankinden daha fazla bir özveri ve kalbi destek ile kapsayıcı ve samimi bir anlayışla gerçekleştirilecek. Antalya'nın sinemamıza, sinemacılarımıza ve film kültürümüze katkısının devamlılığını sağlayarak bu büyük festival mirasımıza karşı sorumluluğumuzu bir an bile unutmadan 63. kez tasarlayacağımız etkinlikte buluşmak dileğiyle."

        Ulusal ve uluslararası yarışma seçkilerinin yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler ve sektör buluşmaları sunan Altın Portakal, bu yıl da sanatın birleştirici gücüyle kenti yeniden sinemanın merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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