Antalya'da Dünya Çevre Günü kapsamında plajda temizlik yapıldı

Antalya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Plajı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.



Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi doğrultusunda düzenlenen program çerçevesinde sahilde yürütülen çalışmalara eşlik etti.



Şahin, burada yaptığı açıklamada; öğrenciler, gençler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Sahilde beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Şahin, belediyeler tarafından kaba atıkların toplandığını ancak çakıllar arasında çok sayıda sigara izmariti bulunduğunu belirtti.



Dumansız Plaj uygulamasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Şahin, "Çöp toplayalım derken yüzde 95 oranında sigara izmariti topladık. Bunlar dalgalarla ve rüzgarla denize taşınıyor. Denizde balık bunu yiyecek sanıyor, yiyor ve ölüyor." dedi.



Sigara izmaritlerinin deniz yaşamını tehdit eden unsurlardan biri olduğuna dikkati çeken Şahin, Antalya kıyılarındaki deniz altı ekosisteminin ciddi tehdit altında olduğunu kaydetti.



Yaptıkları dalışlarda birkaç nokta dışında deniz altındaki canlılığın önemli ölçüde azaldığını gözlemlediklerini aktaran Şahin, deniz çayırları ve balık popülasyonunda ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti.



Denizlerdeki canlılığın yeniden artırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, çevreye duyarlı herkesi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ne destek vermeye davet etti.



Öte yandan, Vali Şahin, program kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen dağ bisikleti yarışının startını verdi.



Çok sayıda öğrenci de temizlik çalışmasına katıldı.

