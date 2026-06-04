Red Bull Dance Your Style şehir elemeleri başlıyor

Sokak dansı disiplinlerinin sahneye taşındığı "Red Bull Dance Your Style" etkinliği kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'da şehir elemeleri gerçekleştirilecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sokak dansçıları, hip hop, house, locking, popping, waacking gibi kategorilerde performans sergileyecek.



Dansçıların sürpriz şarkılar eşliğinde doğaçlama dans ederek finale yükselmek için yarışacağı etkinlikte, kazananı izleyicilerin oyları belirleyecek.



Bu kapsamda, Akdeniz Bölge elemesi, 7 Haziran'da Antalya Konyaaltı Varyant Helikopter Pisti'nde yapılacak.



İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye Finali'nde birinci olan dansçı, 24 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

