Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Giriş: 31.08.2026 - 12:05 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ