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        Antalya'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Antalya'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Sarılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        İlk belirlemelere göre yangının, ormanlık alandan geçen yüksek gerilim hattından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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