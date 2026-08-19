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        Antalya'da çıkan yangında otomobil ve iş yerinde hasar oluştu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki otomobilde başlayan ve iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Antalya'da çıkan yangında otomobil ve iş yerinde hasar oluştu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki otomobilde başlayan ve iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Abdullah Ç'nin Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nde boş bir iş yerinin önüne park ettiği 20 ALN 529 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı boş iş yerinin tabelasında ve ön cephesinde hasar oluştu.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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