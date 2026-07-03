Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da ÇOGEP kapsamında öğrencilere havacılık tanıtıldı

        Antalya'da ÇOGEP kapsamında öğrencilere havacılık tanıtıldı

        Antalya'da Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller" Projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik "Rol Model" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Antalya'da ÇOGEP kapsamında öğrencilere havacılık tanıtıldı

        Antalya'da Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller" Projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik "Rol Model" etkinliği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, toplumsal açıdan korunmaları ve sosyal desteklerle topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Aksu Gençlik Merkezi, Aksu Fen Lisesi, Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu üyelerinden oluşan 100 öğrenci katıldı.

        Programda öğrencilere Havacılık Şube Müdürlüğünün görev alanları, kullanılan hava araçları ve havacılığın emniyet hizmetlerine sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi.

        Görevli personelin mesleki deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte, öğrencilerin meslek seçimi ve gelecek planlamalarına katkı sunulması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni düz...
        Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni düz...
        Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti
        Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti
        Kaynakçı anneler sanayide işbaşı yapacak
        Kaynakçı anneler sanayide işbaşı yapacak
        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Otogarın dışındaki çuvala gizlediği bıçağı alıp 2 güvenlik görevlisini yara...
        Otogarın dışındaki çuvala gizlediği bıçağı alıp 2 güvenlik görevlisini yara...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 12 kişi tutuklandı
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 12 kişi tutuklandı