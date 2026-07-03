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        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte kimlik düzenleyerek 6 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satışını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul satışı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte kimlik düzenleyerek 6 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satışını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürüttükleri çalışmada, yurt dışında yaşayan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek, Döşemealtı ilçesindeki taşınmazının bilgisi dışında satışa çıkarıldığını belirledi.

        Şüphelilerin, e-Devlet üzerinden tapu işlemlerine başvurduğu, emlakçı aracılığıyla alıcı A.K'nin taşınmazı Döşemealtı Tapu Müdürlüğünde 6 milyon lira karşılığında satın aldığı ve satış bedelinin şüphelilerin hesabına havale edildiği tespit edildi.

        Parayı alan şüphelilerin daha sonra İstanbul'da bir kuyumcudan ziynet eşyası almaya çalıştıkları belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda, taşınmazı satan, olayı organize ettiği değerlendirilen ve kuyumcudan alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

        Ekipler, banka görevlileriyle irtibata geçerek alıcı tarafından havale edilen 6 milyon liraya bloke koydu.

        Operasyonda şüphelilerden ele geçirilen 3 cep telefonu, SIM kartları ile gayrimenkul sahibinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartına el konuldu.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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