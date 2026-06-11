Antalya'da çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülen sosyal destek çalışmalarıyla çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği sağlanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi hastalara glütensiz gıda paketleri dağıtılıyor.



Hastaların yaşamını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan paketlerde glüteniz un, makarna, şehriye, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler yer alıyor.



Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, çölyak hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirtti.



İçeriği zengin koli oluşturduklarını aktaran Talay, "2026'nın ilk 6 ayında 208 kişiye dağıtım yapıldı. Projenin başladığı 2020 yılından bu yana ise 1649 kişiye toplam 5 bin 596 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Destekten yararlanmak isteyen hastalar, sağlık belgeleriyle ilgili kurumlara başvuruda bulunabiliyor.

