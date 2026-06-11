Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'daki oteller konuklarına Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izletmeye hazır

        Antalya'daki oteller konuklarına Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izletmeye hazır

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tatil yapan turistlerin 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını daha konforlu bir ortamda izleyebilmeleri için otellerde dev ekranlar kuruldu, maçların başlama vakitlerine göre restoranların açılış saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Antalya'daki oteller konuklarına Dünya Kupası maçlarını dev ekranlarda izletmeye hazır

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tatil yapan turistlerin 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını daha konforlu bir ortamda izleyebilmeleri için otellerde dev ekranlar kuruldu, maçların başlama vakitlerine göre restoranların açılış saatlerinde düzenlemeler yapıldı.


        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuva için heyecan başladı. 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde yapılacak maçlar için dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayan Antalya'daki otellerde de çeşitli hazırlıklar yapıldı.

        Misafirlerin maçları rahat bir ortamda izleyebilmeleri için dev ekranların kurulduğu otellerde, maç saatleri için özel menüler hazırlandı, misafirlerin talepleri doğrultusunda da restoranların açılış saatlerinde esnekliğe gidildi.

        Ayrıca otellerin belli noktalarına maçların saatleri ve takımların puan durumlarını gösteren ekranlar oluşturuldu.

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, AA muhabirine, 4 yılda bir yapılan organizasyonun tüm dünya tarafından takip edildiğini söyledi.

        Bu yıl maçların oynanacağı ülkeler ile Türkiye arasında önemli ölçüde saat farkı bulunduğuna işaret eden Çağlar, "Otellerimizde dünyanın her ülkesinden misafir var, onlar da maçları izlemek isteyecekler. Buna yönelik hem açık alanda hem de salonlarımızda hazırlıklarımızı yaptık. Yanında yeme içme sunumları olacak." dedi.

        Misafirlerin taleplerini alarak değişiklikler yaptıklarını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyonun gece olması yiyecek, içecek, genel alan gibi operasyonlarımızı etkileyecek. Geceleri salonlar ile dış alanda büyük ekranlar ve ses sistemleri hazır olacak. Misafirlerimize Dünya Kupası heyecanını eksiksiz bir şekilde yaşatacağız. Kahvaltı saatlerini, gece büfesini, bunun yanında barları maçlara göre ayarladık. Buna göre personelimizi de görevlendirdik. Misafirlerimiz maç izlerken sadece kahvaltı, büfe istemiyorlar, atıştırmalık, snack bar, içecek ürünlerimiz de hazır olacak."

        Kemer ilçesindeki Sherwood Exclusive Otel'in Genel Müdürü Burak Orkut da misafirlerin turnuva programını takip edebilmeleri ve maçların anlık skorlarının yansıtıldığı ekranlar oluşturduklarını ve otelin belli bölümlerine yerleştirdiklerini belirtti.

        Otelde 24 saat yeme içme konsepti bulunduğunu, misafirlerin istedikleri zaman restorana ulaşabildiklerini ifade eden Orkut, "Maç yayını yapılacak alana yakın bölgede 24 saat hizmet veren restoranlarımız da var. Operasyonlarımızı, maç saatlerine göre ikramlarımızı, salonlarımızı hazırladık. Keyifli bir turnuva bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş

        Benzer Haberler

        Antalyalı kadın girişimcinin reçelleri 19 ülkede damakları tatlandırıyor
        Antalyalı kadın girişimcinin reçelleri 19 ülkede damakları tatlandırıyor
        İHA Takip Sistemi "kayıt dışı ticari çekimlerin" önüne geçecek
        İHA Takip Sistemi "kayıt dışı ticari çekimlerin" önüne geçecek
        Meltem Mahallesi geri dönüşümde zirveye yükseldi
        Meltem Mahallesi geri dönüşümde zirveye yükseldi
        Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 5 şüpheli adliyede
        Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 5 şüpheli adliyede
        Kemer'de tüneldeki duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kemer'de tüneldeki duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kumluca'da "Kalpten Kalbe Bir Buluşma" konferansı düzenlendi
        Kumluca'da "Kalpten Kalbe Bir Buluşma" konferansı düzenlendi