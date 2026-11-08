Antalya'da COP NIGHT etkinliğinde müzik, moda ve dans buluşacak

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından COP31 kapsamında düzenlenen COP TOWN etkinlikleri çerçevesinde, müzik, moda ve dans gösterilerinin yer alacağı COP NIGHT gerçekleştirilecek. İklim krizine sanat yoluyla dikkat çekilmesi hedeflenen etkinlik, 15 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da düzenlenecek.

Etkinlikte DJ SİFU'nun "Earth Beat Dünyanın Ritmi" performansı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin atık denim giysilerden hazırladığı DENİMART defilesi ve Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun "Ormanın Muhafızları" adlı dans gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Atık kotlar yeniden tasarlanarak podyuma çıkacak

REKLAM

Gecenin moda bölümünde, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı DENİMART koleksiyonu sergilenecek. Kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve denim giysiler, farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle yeniden tasarlanarak podyuma taşınacak. Defileyle tekstil atıklarının azaltılması, giysilerin yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekilecek.

Doğanın korunması dansla anlatılacak

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise "Ormanın Muhafızları" adlı gösteriyi sahneleyecek. Genel sanat yönetmenliğini Alkım Kahyaoğlu ve Aytuğ Kısaç'ın üstlendiği gösteride, insanın doğayla ilişkisi ve doğal alanların tahribatının sonuçları masal kahramanları üzerinden anlatılacak. Dans gösterisinde orman yangınları ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların canlılar üzerindeki etkileri ele alınacak.

REKLAM

Gecede ayrıca DJ SİFU, "Earth Beat Dünyanın Ritmi" performansıyla farklı kıtaların ve kültürlerin geleneksel ezgilerini bir araya getirecek. Performansta iklim krizinden etkilenen coğrafyaların müziklerinden yola çıkılarak insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekilecek.